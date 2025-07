Canadá diz que pretende reconhecer Palestina e aumenta pressão sobre Israel

© Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em decisão que aumenta a pressão sobre Israel, o Canadá anunciou nesta quarta (30) que pretende reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia-Geral das Nações Unidas, nos Estados Unidos, em setembro.

O anúncio aumenta a lista de países do G7, o grupo que reúne sete das maiores economias do mundo, que manifestaram essa intenção nos últimos dias -antes de Ottawa, França e o Reino Unido também manifestaram à solução de dois Estados, um israelense e um palestino, para conter a crise no Oriente Médio.

A decisão representa uma mudança significativa na posição canadense sobre o tema e ocorre em um momento de renovado interesse internacional na busca por uma solução de dois Estados para o conflito entre israelenses e palestinos.

Leia Também: Acidente com três carretas bloqueia pista da Fernão Dias em MG e causa 28 km de congestionamento