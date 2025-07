Imprensa mundial repercute sanções de Trump ao Brasil e a Moraes

© Getty

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 50% a produtos brasileiros e aplicar sanções econômicas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, repercutiu fortemente na imprensa internacional. Os atos foram justificados pela Casa Branca como resposta à suposta “perseguição política” ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à repressão a empresas de tecnologia norte-americanas no Brasil.

Europa: Lula rebate e chama ação de retaliação

Na Europa, o The Guardian, do Reino Unido, deu espaço à resposta do presidente Lula. Segundo o jornal, o líder brasileiro afirmou não temer contrariar Trump e atribuiu as tarifas a uma retaliação por conta do processo judicial contra Bolsonaro, aliado do ex-presidente americano.

A agência Reuters contextualizou que as sanções visam combater o que Trump chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro, embora tenha suavizado a medida com exceções que poupam setores como aviação, energia e alimentos.

Já a emissora portuguesa RTP avaliou que a decisão dos EUA marca uma nova escalada da guerra comercial e diplomática com o Brasil, destacando que as tarifas entrariam em vigor em apenas dois dias.

América do Sul: Argentina vê punição política

Na América Latina, o jornal argentino La Nación destacou que o decreto assinado por Trump eleva as tarifas comerciais e impõe sanções diretas a Moraes. A publicação classificou as medidas como uma punição com motivação política, motivada pelo julgamento de Bolsonaro. “Em meio ao confronto judicial contra Bolsonaro, Trump impõe tarifa adicional de 40%, elevando o total para 50%, além de sancionar Moraes”, escreveu o jornal.

Estados Unidos: imprensa questiona estratégia de Trump

Nos Estados Unidos, os principais jornais trataram o episódio como uma demonstração de força política de Trump em defesa de Bolsonaro. O The Wall Street Journal observou que Moraes atraiu a hostilidade do governo americano por reprimir o que classifica como discurso de ódio da direita brasileira, e que as sanções são um movimento claro para defender o aliado sul-americano.

O The New York Times informou que Trump antecipou a imposição das tarifas e usou como justificativa o processo contra Bolsonaro, acusado de tentar um golpe de Estado. “Trump afirmou que Bolsonaro é vítima de uma ‘caça às bruxas’”, escreveu o jornal.

O Washington Post deu ênfase às sanções com base em direitos humanos contra Moraes, destacando que o ministro supervisiona os processos que investigam Bolsonaro após sua derrota nas eleições de 2022. Para o jornal, trata-se de um novo degrau no conflito político entre os dois países.

