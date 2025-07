Voo da Delta enfrenta turbulência nos EUA e deixa 25 feridos

Um voo da Delta Airlines precisou ser desviado nesta quarta-feira (30) nos Estados Unidos após enfrentar fortes turbulências durante o trajeto. De acordo com a companhia aérea, 25 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais locais para avaliação e atendimento médico.

A aeronave, um Airbus A330-900, transportava 275 passageiros e 13 tripulantes. O voo havia decolado de Salt Lake City, em Utah, com destino a Amsterdã, na Holanda. Segundo informações do site "Axios", o incidente ocorreu em pleno voo, levando a tripulação a solicitar assistência médica imediata ao pousar.

#BREAKING Video from MSP Airport Live stream shows the moment when Delta Airlines flight 56 landed at MSP after experiencing turbulence resulting in 25 passengers injured. pic.twitter.com/RxNWsImgDJ