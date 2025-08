Vulcões, terremotos e tsunami: O Anel de Fogo do Pacífico entra em atividade preocupante

© <p>Getty Images</p>

Vários vulcões ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, também conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico, estão esquentando, levando os cientistas a ficarem atentos. Essa ferradura de atividade sísmica de 40.000 quilômetros se estende da América do Sul à Nova Zelândia, traçando as bordas de múltiplas placas tectônicas que circundam o Pacífico. Recentemente, quatro vulcões americanos voltaram a ativa, incluindo o Great Sitkin, no Alasca, que, há quase quatro anos, expele lava em sua cratera, de forma lenta e constante, mas ainda assim ativa.

No dia 30 de julho, ocorreu um terremoto com magnitude 8,8 a cerca de 130 km da costa leste da península russa de Kamchatka, que faz parte do Círculo de Fogo, gerando alertas de tsunami em toda a região até as Américas. Rússia, Japão, Estados Unidos, Equador, Peru, Colômbia e Chile emitiram alertas de evacuação. Este é o sexto terremoto mais potente já registrado, segundo dados do Serviço Geológico norte-americano. O tremor gerou um tsunami com ondas de 3 a 4 metros de altura no litoral de Kamchatka. As ondas também chegaram ao arquipélago do Havaí e à costa oeste dos Estados Unidos.

Com a comunidade científica em alerta, a pergunta permanece: devemos nos preocupar? Clique na galeria para explorar o que está acontecendo abaixo da superfície.

