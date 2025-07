Professor é detido suspeito de matar casal em caminhada nos EUA

© Reprodução/X

Um professor de 28 anos foi preso e acusado de assassinar um casal durante uma caminhada com as filhas pequenas no Devil's Den State Park, no estado norte-americano do Arkansas. O crime aconteceu no último sábado, e o homem foi capturado após cinco dias foragido.

Em um comunicado divulgado na noite de quarta-feira, a Polícia Estadual do Arkansas informou que Andrew James McGann, de 28 anos, foi preso por envolvimento no “duplo homicídio ocorrido no sábado, 26 de julho de 2025, no Devil's Den State Park”.

“McGann foi preso às 16h57 da quarta-feira, 30 de julho de 2025, em uma empresa na cidade de Springdale. Ele foi acusado de dois crimes de homicídio qualificado”, diz a nota.

Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre o crime, incluindo a motivação do suspeito ou as causas da morte do casal.

Segundo as autoridades, McGann havia sido recentemente contratado para dar aulas nas Escolas Públicas de Springdale, a cerca de 48 quilômetros do Devil's Den State Park. Apesar de já ter sido aprovado para o próximo ano letivo, ele ainda não havia tido contato com os futuros alunos ou suas famílias.

Clinton David Brink, de 43 anos, e Cristen Amanda Brink, de 41, foram encontrados mortos em uma trilha do Devil’s Den no último sábado. As filhas do casal, de 7 e 9 anos, não ficaram feridas e estão sob os cuidados de familiares.

De acordo com a agência de notícias The Associated Press (AP), a família havia acabado de se mudar de Dakota do Sul para a pequena cidade de Prairie Grove, no noroeste do Arkansas.

A água da nova casa havia sido ligada há menos de duas semanas, e Clinton Brink começaria a trabalhar como entregador de leite nesta segunda-feira, na cidade vizinha de Fayetteville.

Em um comunicado enviado à ABC News, a família das vítimas pediu “privacidade” e afirmou que Clinton e Cristen “morreram como heróis, protegendo as filhas”.

“A família pede privacidade neste momento extremamente difícil, enquanto chora e tenta lidar com essa nova realidade. Eles pedem que qualquer pessoa com informações que possam ajudar na investigação entre em contato com as autoridades imediatamente. Clinton e Cristen morreram como heróis, protegendo suas filhas, e merecem justiça. Eles viverão para sempre em nossos corações”, diz o comunicado.

Também nas redes sociais, a governadora do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, afirmou que “nenhuma notícia pode reparar o enorme sofrimento causado à família Brink no crime do último fim de semana, mas este anúncio traz algum alívio”.

“Que fique claro — não toleramos crimes violentos no Arkansas. Se você atacar pessoas inocentes, as forças policiais irão persegui-lo e levá-lo à justiça”, declarou.

Nothing can heal the harm done to the Brink family, but this announcement is a comfort and reassurance for our State. We are all lifting up prayers of thanks for our law enforcement and prayers of condolence to the entire Brink family.



Let there be no mistake - if you target… https://t.co/WHxOEAekXT — Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) July 31, 2025

