Agentes salvam vida de bebê na Espanha e vídeo viraliza: "Parou de mexer"

Três agentes da Polícia Nacional espanhola salvaram a vida de um bebê de apenas um ano em uma delegacia em Saragoça, na Espanha. Segundo a imprensa local, o pai entrou no estabelecimento com a criança já inconsciente nos braços.

Segundo a rede espanhola Telecinco, que cita a autoridade, o homem entrou na delegacia de Actur correndo e pedindo ajuda, por volta das 21h30 locais da última terça-feira (29).

O momento - que pode ver na galeria acima- foi gravado pelas câmaras de segurança do local.

A criança estava "semiconsciente e com convulsões" e foi auxiliada por dois agentes da Unidade de Prevenção e Reação da Polícia Nacional e pelo chefe do Gabinete de Denúncias, que conseguiram estabilizá-la até à chegada dos serviços de emergência.

Os dois agentes da Unidade de Prevenção e Reação explicaram que estavam na rua quando perceberam a situação e decidiram correr para socorrer o bebê.

"Quando íamos subir na moto, vimos um homem entrar na delegacia com uma criança de um ano nos braços. Nos aproximamos e vimos que o pequeno estava pálido, com respiração lenta e temperatura alta. O homem disse que não sabia o que estava acontecendo e que ele tinha problemas cardíacos. Chamamos rapidamente uma ambulância para poder socorrer a criança", contou Kike, um dos agentes.

"Quando nos disseram que ele tinha problemas cardíacos, já era algo que estava fora do nosso controlo, mas tentámos o tempo todo cuidar do bebê e tentar que os pais ficassem o mais calmos possível até a chegada dos serviços de saúde", acrescentou o outro agente, Rúben.

Kike e Rúben conseguiram colocar o bebê em uma posição de segurança, enquanto chamavam uma ambulância. Foi neste momento que o chefe do Gabinete de Denúncias, Ismael, se aproximou e começou também a efetuar manobras de reanimação.

"A situação era caótica. A mãe também estava muito nervosa. Tentámos acalmá-los e facilitar as coisas tanto para a mãe como para o pai. Foi um grande susto. Fizemos a manobra para desobstruir as vias, mas não saía nada, ele parou de se mexer, ficou sem sinais vitais", explicou Ismael, acrescentando que a criança estava com convulsões.

O bebê acabou perdendo completamente a consciência, obrigando os agentes a aplicar novas técnicas de reanimação. Após alguns minutos, o menino começou a respirar sozinho.

"Ele estava totalmente paralisado e então pensamos em virá-lo para colocá-lo no chão. Ele tinha os olhos abertos, mas estava totalmente inconsciente. O seguramos entre dois agentes, fomos para a rua para que ele respirasse ar fresco e começamos a tentar diferentes estímulos até que ele reagisse. Então a ambulância chegou e eles assumiram o controle", disse Ismael.

A criança foi, então, estabilizada pelos médicos do serviço de emergência e transportada para o Hospital Infantil Miguel Servet. Após várias horas em observação, acabou recebendo alta médica.