Putin diz que expectativas de cessar-fogo com a Ucrânia estão 'infladas'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à pressão dos EUA, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (1º) que decepções sobre um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia são fruto de "expectativas infladas".

Objetivos da Rússia no conflito não mudaram, afirmou o líder russo em entrevista a jornalistas. Ainda segundo ele, as tropas do seu país continuam avançando no território inimigo.

"Se alguém está decepcionado com as conversas de paz, isso vem de expectativas infladas", disse Vladimir Putin.

Para pôr fim ao conflito, Putin exige anexação de cerca de 20% do território ucraniano. Ele também quer impedir a entrada do país na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e forçar sua desmilitarização.

NOS ÚLTIMOS DIAS, EUA TÊM AUMENTADO A PRESSÃO

Declaração de Putin se deu em meio à pressão dos EUA para encerrar o conflito. O presidente norte-americano, Donald Trump, deu até 8 de agosto para que as negociações avancem.

"Tanto a Rússia quanto a Ucrânia devem negociar um cessar-fogo e uma paz duradoura. É hora de fazer um acordo. O presidente Trump deixou claro que isso deve ser feito até 8 de agosto. Os EUA estão preparados para implementar medidas adicionais para garantir a paz", disse diplomata sênior dos EUA, John Kelley, ao conselho da ONU.

Na segunda-feira, em visita à Escócia, Trump já tinha anunciado redução do prazo para acabarem a guerra, de 50 para "10 ou 12 dias". "Não há razão para esperar", disse. Se as negociações não avançarem, Washington prometeu impor novas sanções a Moscou.

Trump afirmou estar "muito decepcionado" com Putin, diante dos contínuos ataques a alvos civis ucranianos. Um bombardeio russo com drones e mísseis a Kiev, lançado na madrugada desta quinta-feira (31), deixou pelo menos 31 mortos, incluindo uma criança de 2 anos. Ao menos 159 pessoas ficaram feridas.

"Realmente senti que iria acabar. Mas cada vez que penso que vai terminar, matam mais gente. Não estou mais tão interessado em falar mais [com Putin]", disse o presidente dos EUA, Donald Trump.