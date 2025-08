Trump move submarinos nucleares após comentários do ex-presidente russo

© Getty

Nesta sexta-feira (1º), o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ordenou que dois submarinos nucleares "fossem posicionados em regiões apropriadas" em resposta a comentários "altamente provocativos" do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. O ex-líder russo publicou vários comentários nos últimos dias ameaçando os EUA em resposta ao ultimato de Trump a Moscou para concordar com um cessar-fogo na Ucrânia, ou enfrentar duras sanções.

Em publicação na 'Truth Social', Trump afirmou que deu as ordens para o caso das declarações de Medvedev se mostrarem 'ataques reais'. "Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. Espero que este não seja um desses casos", disse.

O presidente norte-americano não disse onde os dois submarinos estavam sendo implantados.

Ainda em sua rede social, Trump escreveu: "Com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que agora é vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas".

Anteriormente, Medvedev acusou Trump de jogar "o jogo do ultimato com a Rússia". O ex-presidente russo disse que "cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra". No início deste mês, o Russo descreveu o ultimato de Trump como "teatral", dizendo que "a Rússia não se importava".