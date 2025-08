Homem morre após passar mal em clínica de transplante capilar na Turquia

© Shutterstock

Um britânico de 38 anos morreu após iniciar um procedimento de transplante capilar em Istambul, na Turquia.

Segundo o jornal The Guardian, Martym Latchman, de Buckinghamshire, na Inglaterra, passou mal na clínica Dr. Cinik, localizada na região de Besiktas, durante a fase preparatória do procedimento que custava cerca de 1.500 libras (aproximadamente 1.700 euros), e acabou morrendo em um hospital na semana passada.

A clínica em questão, que afirma já ter realizado mais de 70 mil transplantes capilares bem-sucedidos, informou que não sabe a causa da morte de Latchman. Afirmou ainda que o paciente foi transferido para uma unidade de terapia intensiva em um hospital próximo, mas faleceu no mesmo dia.

Dizendo estar “profundamente triste” com a morte do paciente, a clínica Dr. Cinik explicou que Latchman já havia feito um transplante capilar bem-sucedido no verão passado e que havia retornado neste ano para realizar um segundo procedimento.

“Antes da segunda operação, todas as avaliações e exames médicos necessários (incluindo exames de sangue, radiografia de tórax, eletrocardiograma, etc.) foram realizados de forma exaustiva e sem omissões, assim como foi feito no primeiro procedimento”, diz o comunicado divulgado pela clínica, que garante que todos os exames foram conduzidos sob supervisão.

O homem passou mal durante a fase preparatória da cirurgia e foi imediatamente atendido por uma equipe médica.

“Foi prestado atendimento médico imediato e ele foi transferido com urgência para um hospital universitário totalmente equipado. Apesar do tratamento intensivo ao longo do dia, o paciente faleceu naquela noite”, afirma a nota citada pelo The Guardian.

A polícia turca abriu uma investigação sobre o caso, segundo a imprensa local. A clínica afirmou que entregou toda a documentação médica relevante às autoridades.

“Nossa clínica é uma instituição médica experiente, que já realizou mais de 70.000 transplantes capilares até o momento”, reforçou a Dr. Cinik.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido também se pronunciou, afirmando estar “prestando apoio à família de um cidadão britânico que faleceu na Turquia”.

