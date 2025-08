Choque com ave obriga avião a fazer pouso de emergência em Madrid

© ivancp25/ X (antigo Twitter)

Os passageiros e tripulação que seguiam a bordo de um avião que decolou de Madrid, na Espanha, em direção a Paris, França, viveram um susto neste domingo (3), devido ao choque de uma ave de grandes dimensões com a parte da frente do avião.

De acordo com as publicações espanholas, tudo aconteceu logo após o avião decolar do Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. O avião fez o pouso de emergência no fim da tarde deste domingo.

A ave chocou com a aeronave na parte da frente, deixando esta zona destruída, tal como se pode ver na imagem abaixo.

Após o pouso de emergência foram ativados para o local apoio, por forma de entender se seria precisa intervenção dos bombeiros. Não houve nenhum ferido durante a situação, havendo, no entanto, momentos de tensão, também registrados.

#IncidenteAéreo hoy de un #Airbus #A321 - 253NY XLR (EC-OOJ) de #Iberia, vuelo #IB579. Sufrió grave impacto de pájaro en despegue desde Aeropuerto #Madrid #Barajas Adolfo Suárez (MAD), #España 🇪🇦. Retornó a MAD con total seguridad. Daños materiales notables. Sin heridos. 03-08-25 pic.twitter.com/Ul7SJP0xt8 — Iván Castro Palacios (@ivancp25) August 3, 2025

Nas redes sociais, um passageiro identificado como Giancarlo Sandoval compartilhou imagens do interior da aeronave. "As máscaras foram forçadas a ser retiradas porque a cabine estava cheia de fumaça e não conseguíamos respirar. Nunca consegui insuflar o saco, mas ele filtrava o fumo", diz o passageiro.

Veja as imagens na galeria acima.