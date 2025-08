Mulher que alegou desaparecimento dos filhos em 2014 é suspeita do crime

© Facebook/Fox 5 DC

A mãe de duas crianças, dadas como desaparecidas em 2014, foi detida e está agora sendo acusada de envolvimento na morte dos dois filhos.

Catherine Hoggle, de 38 anos, foi a última pessoa a ser vista na companhia das crianças, de três e dois anos, em Maryland, nos EUA.

Segundo as alegações da mãe, feitas há 11 anos, ela havia deixado os filhos Sarah e Jacob em uma instituição de acolhimento de crianças, quando desapareceram. Mais tarde, viria a afirmar que os tinha deixado com uns amigos, mostrando-se confusa com as suas próprias afirmações.

Hoggle foi inicialmente acusada pela morte das crianças, mas o caso foi adiado depois de ter sido considerada incapaz para ir a julgamento. Foi internada em um centro psiquiátrico e libertada no mês passado.

Pai procura por respostas há 11 anos

Troy Turner, o pai das crianças, acordou no dia 8 de setembro daquele ano e percebeu que nem a mulher nem os filhos estavam em casa.

Embora nunca tenha comentado a detenção da mulher, há anos que procura por justiça, refere o Daily Mail.

A mãe chegou a afirmar que ela estava ciente do que tinha feito e que já afirmou a vontade de fugir com os seus filhos por temer que um dia os fossem tirados.

A mulher agora libertada foi novamente acusada pelos procuradores, e enfrenta agora duas acusações de homicídio em primeiro grau.

Foi detida e está sob custódia no condado de Montgomery desde a última sexta-feira.