Brasil sobe no ranking dos passaportes mais poderosos do mundo em 2025

O passaporte brasileiro voltou a subir no ranking dos passaportes valiosos do mundo este ano, ocupando a 16ª posição. Este lugar é compartilhado com os passaportes da Argentina e San Marino.

Estes são os dados mais recentes do Henley Passport Index (HPI), que colocam o passaporte de Singapura, que permite viajar para 193 destinos, encabeçando a lista e o Japão em segundo lugar. O terceiro lugar é ocupado por Alemanha, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Irlanda e Itália, sendo aceitos em 188 lugares.

O passaporte brasileiro permite viajar 170 locais, sem necessidade de visto, segundo o ranking divulgado.

Em último lugar, pelo sétimo ano consecutivo, ficou o documento do Afeganistão, que possibilita o acesso a 25 países sem visto.

