Água de esgoto faz teto de aeroporto desabar nos EUA; assista!

O teto de um dos aeroportos mais movimentos dos Estados Unidos desabou esta segunda-feira (3), em um momento em que centenas de pessoas estavam no local.

O incidente aconteceu no Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, em Atlanta, e o momento ficou registrado em vídeo.

As imagens mostram o que parece ser água de esgoto escorrendo pelo telhado, ao mesmo tempo que placas de sustentação cedem devido à pressão exercida pela água.

Perante o sucedido, muitos dos que passavam no local correram para se afastar, enquanto muitos outros levantam-se incrédulos para ver os estragos deixados.

Testemunhas no local, contaram à Fox 5 que o cheiro era intenso e insuportável.

Responsáveis pelo aeroporto já comunicaram que estão investigando as possíveis causas do incidente. Informam também que a zona foi imediatamente isolada para que se procedesse à limpeza e higienização do espaço.

Assista ao momento no vídeo acima.