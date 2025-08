Trump diz que irá instalar mísseis nucleares na Casa Branca

© Win McNamee/Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi flagrado, esta terça-feira (5), caminhando no telhado da Casa Branca, em Washington e, em tom de brincadeira, disse aos jornalistas que estava a planejando "instalar mísseis nucleares" naquele lugar.

Segundo o New York Post, inicialmente, Donald Trump disse aos jornalistas que estava "apenas conversando durante uma pequena caminha". No entanto, logo a seguir, rindo, destacou que estava pensando colocar "mísseis nucleares" no telhado, fazendo o gesto de um míssil com a mão.

"Tudo o que faço é financiado por mim, não é preciso estarem preocupados", disse.

Vale destacar que, desde que regressou à Casa Branca, Donald Trump tem vindo a fazer algumas alterações. Por exemplo, recentemente foi concluída a renovação do Rose Garden

Já no final do mês passado, o presidente norte-americano teria afirmado que não tinha espaço suficiente para realizar grandes eventos e que não gostava da ideia de receber chefes de Estado e outros convidados em tendas no gramado.

Por isso, anunciou que irá ser construído um salão de baile no valor de 200 milhões de dólares, na ala leste do edifício presidencial, com a construção tendo início em setembro.

Vale destacar que esta não é a primeira vez que Donald Trump anda pela aérea circundante da Casa Branca acompanhado de construtores e inspecionando as partes em construção.

Veja as imagens na galeria acima.