Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado após geleira derreter

O corpo de um homem, que estava desaparecido há 28 anos, foi encontrado em uma geleira que estava derretendo, na remota região de Kohistan, no Paquistão.

Segundo a BBC, a descoberta foi feita por um pastor. O corpo estava extraordinariamente bem preservado e tinha roupas intactas. Além disso, tinha ainda um documento de identificação, como o nome Naseeruddin.

Desta forma, a polícia conseguiu chegar ao desfecho de um desaparecimento, ocorrido naquela área em junho de 1997. O homem caiu em uma fenda da geleira durante uma tempestade de neve.

"O que vi foi inacreditável", disse o pastor que encontrou o corpo, Omar Khan, à em declarações à BBC Urdu. "O corpo estava intacto. As roupas nem sequer estavam rasgadas", destacou.

Quando a polícia confirmou que se tratava de Naseeruddin, os moradores locais acabaram revelando mais informações sobre a vítima, como que tinha uma esposa e dois filhos.

O homem, juntamente com o irmão, tinha sido forçado a abandonar a sua casa em uma disputa familiar. Os dois estavam andando a cavalo no dia em que Naseeruddin desapareceu. O irmão, identificado como Kathiruddin, contou à estação que Naseeruddin entrou em uma caverna e já não voltou. Nunca foi encontrado, apesar das buscas.

Vale destacar que quando um corpo cai em uma massa de gelo, o frio extremo congela-o rapidamente, o que impede a decomposição. Depois, segundo Muhammad Bilal, chefe do Departamento de Meio Ambiente da Universidade COMSATS Islamabad, é mumificado devido à falta de humidade e oxigênio.

A BBC destaca que aquela região tem registado uma diminuição na queda de neve ao longo dos últimos anos, expondo as geleiras à luz solar direta, fazendo que o degelo aconteça mais rapidamente.

