Trump apoia Vance como provável sucessor em 2028

O presidente Donald Trump sugeriu publicamente pela primeira vez que o vice-presidente J.D. Vance é o seu "mais provável" sucessor político em 2028. Em entrevista a repórteres em 5 de agosto de 2025, Trump disse: "Para ser justo, ele é o vice-presidente", quando questionado se Vance é o herdeiro aparente do seu governo.

O apoio marca o sinal mais claro de Trump até o momento sobre o futuro do Partido Republicano. Vance, de 41 anos, ex-fuzileiro naval, tem desempenhado um papel de destaque no governo Trump, representando as políticas do presidente tanto no país quanto no exterior.

Até recentemente, JD Vance era mais conhecido por seu livro de memórias 'Era Uma Vez Um Sonho' (título original: 'Hillbilly Elegy'), descrito pelo The New York Times como "uma análise sociológica altruísta e perspicaz da classe baixa branca". A obra ganhou ainda mais visibilidade com a adaptação cinematográfica lançada em 2020 pela Netflix que resultou em duas indicações para o Oscar.

