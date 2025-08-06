80 anos depois: Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki

© <p>Getty Images</p>

Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki são reconhecidos por todos como as maiores e mais cruéis atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. Os resultados foram catastróficos e o impacto ainda pode ser sentido hoje, 80 anos depois.

Para saber mais sobre Hiroshima e Nagasaki, antes e depois do ataque, clique a seguir na galeria.

