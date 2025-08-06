Notícias ao Minuto
80 anos depois: Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki

Em 1945, os EUA destruiu estas duas cidades com bombas atômicas

06/08/2025 20:15

Mundo

Bomba atômica

Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki são reconhecidos por todos como as maiores e mais cruéis atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. Os resultados foram catastróficos e o impacto ainda pode ser sentido hoje, 80 anos depois.

 

Para saber mais sobre Hiroshima e Nagasaki, antes e depois do ataque, clique a seguir na galeria.

