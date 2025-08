Brasileira acusada de envenenar e matar os 5 filhos é presa em Portugal

© Reprodução

A brasileira Gisele Oliveira, de 40 anos, foi presa nesta terça-feira (5) em Coimbra, Portugal, sob acusação de ter envenenado e matado cinco filhos entre os anos de 2008 e 2023. Segundo o jornal português Correio da Manhã, a prisão foi efetuada por inspetores da Unidade de Informação Criminal (UIC) da Polícia Judiciária. A mulher, que estava no país há cerca de dois meses, tentou resistir à prisão.

Procurada pela Interpol, Gisele era alvo de um mandado internacional de captura após ter fugido do Brasil. Ela deve ser apresentada à Justiça portuguesa nesta quarta-feira (6), em uma audiência preliminar.

O caso foi capa do jornal português Correio da Manhã nesta quarta-feira (6) e foi bastante repercutido pelos meios de comunicação do país.



Ainda conforme o jornal, as suspeitas contra Gisele começaram após uma denúncia feita pela própria mãe da acusada às autoridades brasileiras. O caso teria ocorrido no estado de Minas Gerais, onde Gisele vivia com os filhos. A investigação aponta que ela teria utilizado sedativos para envenenar as crianças.

As mortes ocorreram em diferentes momentos: duas em 2010, outras duas em 2019 e a última em 2023. Todas as vítimas apresentaram problemas de saúde progressivos, mas, à época, não foi identificado o uso de substâncias tóxicas.

