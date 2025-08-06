Carregador de celular pega fogo em avião durante voo SP-Amsterdã

© Vivo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carregador de celular pegou fogo dentro de um avião durante voo entre São Paulo e Amsterdã, na Holanda, na manhã desta quarta-feira.

Um passageiro carregava um carregador portátil, modelo "power bank", dentro da mochila. Durante o voo, que saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite desta terça-feira (5), o aparelho esquentou e pegou fogo quando o avião sobrevoava o Oceano

Atlântico, nas proximidades da Ilha da Madeira, distante cerca de quatro horas de seu destino, no aeroporto de Schiphol, na Holanda.

O momento gerou apreensão nos passageiros, que registraram a cena. Nas imagens, é possível ver uma intensa coluna de fumaça dentro da aeronave, enquanto as comissárias de bordo usam extintores para conter o princípio de incêndio.

Brasileira que estava no voo disse que houve gritaria e que o cheiro provocado pelo fogo foi incômodo. "Do nada todo mundo começou a gritar 'fogo', fez fumaça e um cheiro bem ruim", explicou ao UOL Camila Kohler.

Kohler também ressaltou que, apesar do susto, ninguém ficou ferido. "As comissárias já vieram correndo com extintor. Elas foram bem rápidas e tinham todos os equipamentos. Ninguém passou mal".

Fumaça foi dissipada pelo sistema de renovação de ar da aeronave e não foi necessário desviar a rota original. O voo pousou normalmente no horário previsto em Amsterdã.

Voo era administrado pela KLM, uma companhia dos Países Baixos.

O UOL entrou em contato com a empresa para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. Em caso de manifestação, esta matéria será atualizada.

