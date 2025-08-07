Trump e Putin marcam encontro para discutir fim da guerra na Ucrânia

© Reuters

A data para um encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump já está marcada. O anúncio acontece depois de o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, ter se encontrado com o líder russo esta quarta-feira (6), naquela que teria sido uma reunião "produtiva".

O encontro entre os dois líderes deve acontecer nos próximos dias, segundo avança a agência de notícias russa IFAX, citando o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov.

Ele revelou que ambas as partes estão trabalhando nos detalhes, sendo que o local da reunião também já foi acordado e será anunciado posteriormente.

"Por sugestão da parte americana, foi acordado, em princípio, realizar uma cimeira bilateral nos próximos dias, ou seja, uma reunião entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump", afirmou Ushakov.

A reunião poderá acontecer na próxima semana, avança a Sky News, embora Ushakov tenha referido que não é possível dizer quantos dias levarão os preparativos para a cimeira. A Associated Press recorda que este será o primeiro encontro, frente a frente, entre Donald Trump e Vladimir Putin, desde que o líder norte-americano foi eleito para o seu segundo mandato como presidente dos EUA.

Encontro surge após reunião "produtiva"

O enviado norte-americano Steve Witkoff encontrou-se, esta quarta-feira, com Vladimir Putin, em um encontro que acontece poucos dias antes do fim do prazo dado pelo presidente norte-americano para que a Rússia cesse a ofensiva na Ucrânia. No final do dia, Donald Trump considerou que a reunião foi "muito produtiva" e permitiu alcançar "grandes progressos".

"Witkoff acabou de ter uma reunião muito produtiva com Putin. Foram feitos grandes progressos! Depois, informei alguns dos nossos aliados europeus sobre os detalhes. Todos concordamos que esta guerra deve terminar e trabalharemos para alcançar esse objetivo nos próximos dias e semanas", declarou Trump.

Na sequência desse encontro, mais tarde, viria se falar na possibilidade de um encontro entre os líderes russo, ucraniano e norte-americano, na tentativa de se fazer um acordo para o fim das hostilidades entre os dois primeiros países.

Esta possibilidade teria sido manifestada pelos russos, informou Karoline Leavitt, porta-voz da presidência norte-americana, afirmando ainda que para Trump o encontro pode acontecer já na próxima semana.

Porém, já esta quinta-feira, o líder ucraniano veio afirmar que para que isso aconteça é preciso um cessar-fogo

"As prioridades são absolutamente claras. Primeiro, parar os assassinatos, e é a Rússia que deve aceitar o cessar-fogo. Segundo, um formato de líderes, para que a reunião possa levar a uma paz verdadeiramente duradoura", anunciou Volodymyr Zelensky.