EUA: entranhas de porcos ficam 'azul brilhante' por exposição a pesticida

© Reprodução / Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia / imgur - GlendilTEK

Nesta quarta-feira (6), o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, nos Estados Unidos, repercutiu a informação de que uma grande quantidade de porcos selvagens da região desenvolveram pele azulada após ingerir pesticidas contendo veneno de rato.

De acordo com informações do 'NY Post', os porcos selvagens do Condado de Monterey foram expostos a um tipo de isca pesticida contendo o raticida anticoagulante Difacinona, um tipo de veneno para ratos que impede a coagulação do sangue e causa hemorragia interna. As autoridades alertaram que outros animais de caça comuns também podem estar infectados.

Os porcos selvagens da Califórnia, mistura porcos domésticos e javalis, são onívoros e se alimentam de qualquer coisa, desde grama até outros pedaços de matéria animal, incluindo ratos, de acordo com as autoridades. Os suínos podem ter consumido acidentalmente o pesticida por meio de iscas tingidas ou até mesmo outras presas que já estivessem infectadas com ele.

O departamento observou que recebeu os primeiros relatos sobre a descoloração interna bizarra dos porcos em março, mas observou que nem todos os porcos contaminados apresentam as entranhas azuis, especialmente dependendo de quando consumiram o pesticida.

Ainda de acordo com o 'NY Post', os javalis estão presentes em 56 dos 58 condados da Califórnia. Um estudo de 2018 da Universidade de Nebraska descobriu que resíduos de veneno de rato estavam presentes em mais de 8% das amostras de tecido de porco selvagem coletadas de populações próximas a áreas agrícolas e residenciais que usavam pesticidas ou raticidas.