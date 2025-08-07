Vídeo: papagaio denuncia tráfico de drogas e 15 pessoas são presas

© X

Um papagaio tornou-se no maior aliado da polícia, ao ajudá-la a desmantelar uma rede de tráfico de droga, na Inglaterra.

De acordo com o 'The Sun', o pássaro, de nome Mango (a fruta manga em português), teria sido filmado a proferir a expressão "dois por 25", usada em negócios de rua de venda de droga.

O momento foi filmado em vídeo pela namorada de um traficante de droga e as imagens serviram para comprovar as suspeitas da polícia em relação aos negócios.

Segundo relata a publicação britânica, o suspeito Adam Garnett estava preso e geria através da prisão um negócio de droga com a ajuda da namorada. Os seguranças viriam a descobrir que o homem possuía telefone e roteadores de internet na sua cela, materiais com os quais comunicava com o exterior.

Ao apreender este material, a polícia viria a encontrar vários vídeos no celular, que eram enviados pela namorada do suspeito, e onde constavam, por exemplo, imagens de pacotes de droga na casa do suspeito e grandes quantias de dinheiro. Um dos vídeos mostrava o papagaio proferindo a frase, referindo-se ao negócio de tráfico.

"Qual é a melhor habilidade que o seu animal faz? Sentar? Dar a pata? E falar?", questiona a polícia de Lancashire na sua conta de Facebook, afirmando que este papagaio aprendeu a dizer a frase que ninguém quer que seja proferida quando a polícia está por perto. A polícia compartilhou ainda uma série de imagens relacionadas com o caso e que pode ver na galeria acima.

Na sequência da operação, um total de 15 pessoas foram presas. Todas se declararam culpadas no Tribunal de Preston.

Adam Garnett, de 35 anos, foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão, pena que será cumprida de forma consecutiva após concluir a pena de 15 anos que já estava cumprindo.

A sua namorada, Shannon Hilton, 29 anos, foi condenada a 12 anos.