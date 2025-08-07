Notícias ao Minuto
EUA ameaça judiciário brasileiro: "Os aliados de Moraes estão avisados"

Na semana passada, governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, sancionou o ministro Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky — utilizada para punir estrangeiros

Rafael Damas
07/08/2025 12:45 ‧ há 24 minutos por Rafael Damas

Nesta quinta-feira (7), os Estados Unidos voltaram a acusar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de ser o "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores", em postagem feita pela Embaixada dos EUA no Brasil no X. A publicação ainda destacou as sanções contra a ministro brasileiro. "Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump", continuou.

 

O texto ainda estende a mensagem aos outros membros do judiciário brasileiro e faz ameaça: "Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes.", acrescentou a embaixada norte-americana, enfatizando que estão "monitorando a situação de perto".

A publicação no X é uma tradução do post de Darren Beattie, subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado americano, e foi também republicada pelo Escritório de Assuntos Ocidentais dos EUA.

