EUA ameaça judiciário brasileiro: "Os aliados de Moraes estão avisados"

Nesta quinta-feira (7), os Estados Unidos voltaram a acusar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de ser o "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores", em postagem feita pela Embaixada dos EUA no Brasil no X. A publicação ainda destacou as sanções contra a ministro brasileiro. "Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump", continuou.

O texto ainda estende a mensagem aos outros membros do judiciário brasileiro e faz ameaça: "Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes.", acrescentou a embaixada norte-americana, enfatizando que estão "monitorando a situação de perto".

A publicação no X é uma tradução do post de Darren Beattie, subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado americano, e foi também republicada pelo Escritório de Assuntos Ocidentais dos EUA.

