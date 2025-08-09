A irmã de Kim Jong-un será a próxima líder da Coreia do Norte?

© Reuters

Kim Jong-un é o líder supremo da Coreia do Norte desde 2011. Durante esse período, ele se tornou conhecido por manter um controle rigoroso e implacável sobre a economia e a população do país.

Recentemente, porém, as atenções se voltaram para sua irmã mais nova, Kim Yo-jong. Ela o tem apoiado sempre, não apenas como um membro leal da família, mas também como uma figura política influente. Ela é atualmente a única sucessora legítima de seu título. Isso significa que ela pode se tornar a primeira mulher líder suprema da Coreia do Norte.

Então, clique para descobrir quem Kim Yo-jong é e o que isso significa para o país e além.

Leia Também: Touro quebra barreira e gera pânico ao fugir de recinto na Espanha; vídeo