Em 11 de setembro de 2001, os EUA sofreram um atentado terrorista com dois aviões atingindo as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, deixando quase 3 mil mortos

Legistas identificam mais três vítimas do 11 de Setembro quase 24 anos após atentado

08/08/2025 12:00 ‧ há 23 minutos por Folhapress

Mundo

Tragédia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase 24 anos após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, autoridades de Nova York anunciaram nesta quinta-feira (7) a identificação de mais três vítimas graças a avanços na análise de DNA e ao trabalho contínuo de coleta de informações com familiares, segundo a imprensa americana.

 

Uma das vítimas é Barbara Keating, que viajava aos 72 anos à Califórnia após visitar parentes quando o avião em que estava foi sequestrado e direcionado contra uma das torres do World Trade Center.

A identificação de Keating foi confirmada pelo gabinete do chefe legista de Nova York e encerra uma longa espera de sua família. Paul, filho da vítima, disse à emissora NPR que as autoridades o contataram meses atrás para que fosse informado sobre um possível avanço. Ele descreveu os esforços dos responsáveis pelos trabalhos como impressionantes.

Outra vítima identificada é Ryan Fitzgerald, operador financeiro morto aos 26 anos que trabalhava no World Trade Center, e uma terceira mulher, cuja identidade não foi divulgada a pedido da família.

As autoridades disseram que as confirmações foram feitas a partir de restos mortais coletados em 2001 e em 2002. Com as novas identificações, 1.653 das 2.753 vítimas registradas em Nova York foram oficialmente reconhecidas -cerca de 60% do total.

Em 11 de setembro de 2001, os EUA sofreram o maior atentado terrorista da história do país: dois aviões atingiram as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, deixando quase 3 mil mortos.

Como resposta aos ataques planejados pela organização terrorista Al Qaeda, os EUA iniciaram uma guerra ao terror, invadindo o Afeganistão e depois o Iraque -dois conflitos que custaram trilhões de dólares e centenas de milhares de vidas, além de deixar um legado de instabilidade.

