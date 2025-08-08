Vice dos EUA usou Exército para elevar nível de rio para passeio de férias, diz jornal

© Peter Zay/Anadolu via Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe do vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, solicitou ao Exército para elevar o nível das águas de um rio no estado de Ohio para que ele e sua família fizessem um passeio durante as férias, segundo reportagem do jornal britânico The Guardian.

O episódio ocorreu no último sábado (2), data do aniversário de 41 anos de J. D. Vance. Ele e sua família fizeram canoagem no rio Little Miami, um afluente do rio Ohio alimentado pelo lago Caesar Creek. O pedido para alterar o nível d'água teria partido do Serviço Secreto para garantir a "navegação segura" da equipe de Vance.

Segundo uma pessoa envolvida nas tratativas ouvidas pelo Guardian, o ajuste não teria sido solicitado apenas para a segurança, mas também para criar "condições ideais para a prática de caiaque" durante a atividade. A publicação, entretanto, não conseguiu confirmar essa afirmação de forma independente.

Inicialmente, o gabinete de Vance não respondeu ao Guardian. Após a repercussão da reportagem, um porta-voz do vice-presidente disse que ele e sua equipe não tinham conhecimento de que o Serviço Secreto decidiu solicitar aos engenheiros militares que elevassem o nível d'água.

"O Serviço Secreto frequentemente adota medidas de proteção sem o conhecimento do vice-presidente ou de sua equipe, como foi o caso no último fim de semana", afirmou.

Levantamento do The Guardian, a partir de dados públicos disponíveis do Serviço Geológico dos EUA, mostra um aumento súbito no nível do rio e uma queda correspondente na elevação do lago durante os primeiros dias de agosto, quando Vance estava de férias no local.

Em um comunicado enviado por email ao jornal, o porta-voz do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA (Usace), Gene Pawlik, afirmou que eles receberam "um pedido para aumentar temporariamente as descargas do lago Caesar Creek para apoiar a navegação segura do pessoal do Serviço Secreto dos EUA".

Não é incomum que o Usace altere a vazão de rios -no entanto, isso costuma ser feito para eventos abertos ou treinamentos de equipes de emergência. O Corpo de Engenheiros disse em comunicado que o pedido do Serviço Secreto "atendeu aos critérios operacionais descritos no Manual de Controle de Água".

A deputada democrata Marcy Kaptur, de Ohio, fez um post no Twitter exigindo mais informações sobre o episódio.

A notícia também suscitou comparações com um episódio envolvendo o ex-vice-presidente Al Gore, que foi criticado em 1999 após uma empresa local despejar milhões de litros de água em um rio em Connecticut para evitar que ele encalhasse durante um passeio de canoa.