Zelenski critica reunião de Trump e Putin sem Ucrânia

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, criticou na madrugada deste sábado (9) a reunião marcada entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, para negociar o fim da guerra na Ucrânia que deve acontecer na próxima sexta-feira (15) no Alasca.

O governo ucraniano não foi convidado para o encontro. Essa será a primeira cúpula presencial entre os líderes das duas principais potências nucleares do mundo desde 2021, em meio a esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito, que já dura mais de três anos.

"O presidente Trump anunciou os preparativos para seu encontro com Putin no Alasca. Muito longe desta guerra, que assola nossa terra, contra nosso povo, e que, de qualquer forma, não pode terminar sem nós, sem a Ucrânia", disse Zelenski.

Ele rejeitou a possibilidade, aventada por membros do governo Trump ouvidos pela imprensa americana, de ceder territórios à Rússia. Para o presidente, a resposta para a questão territorial ucraniana já está na Constituição. "Ninguém se desviará dela -e ninguém poderá fazê-lo. Os ucranianos não doarão suas terras ao ocupante."

Ele mostrou disposição em trabalhar em conjunto com Trump e com todos os parceiros em busca de uma paz duradoura. Uma paz, segundo Zelenski, "que não entrará em colapso devido aos desejos de Moscou".