Tiroteio deixa três feridos na Times Square em Nova York

© Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Um jovem de 17 anos abriu fogo na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, neste sábado, deixando três pessoas feridas.

De acordo com a Polícia de Nova York, citada pelo New York Post, o tiroteio aconteceu após uma discussão entre duas pessoas, próximo ao cruzamento da 44th Street com a 7th Avenue, em um momento em que a Times Square estava lotada.

O incidente ocorreu por volta da 1h20 (6h20 no horário de Lisboa).

Do ataque resultaram três feridos: uma mulher de 18 anos, atingida no pescoço, e dois homens, de 19 e 65 anos, baleados nas pernas.

O atirador, um jovem de 17 anos, foi detido, e a polícia recuperou uma arma de fogo no local.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a multidão se dispersando na famosa praça.

BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

Suspeito e policial morrem em tiroteio junto a universidade em Atlanta

Esse incidente aconteceu apenas algumas horas depois de um suspeito armado e um policial morrerem durante a intervenção das autoridades norte-americanas em um tiroteio com um atirador ativo próximo ao campus da Universidade Emory, em Atlanta, capital do estado da Geórgia.

As autoridades acreditam que nenhum civil foi ferido, mas vários disparos atingiram prédios do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, que ficam no mesmo campus, segundo o chefe de polícia de Atlanta, Darin Schierbaum.

Funcionários do CDC divulgaram fotos do interior dos prédios que mostram diversas janelas com marcas de balas.

O atirador estava armado com um rifle e, segundo a polícia, outras três armas de fogo foram encontradas no local. De acordo com Schierbaum, ele foi encontrado morto no segundo andar de um prédio em frente ao CDC. “Ainda não sabemos se ele foi morto pelos agentes ou se tirou a própria vida”, afirmou o chefe de polícia.

As autoridades locais garantiram que não há mais ameaça para o público.

O prefeito de Atlanta, Andre Dickens, disse que o motivo do ataque ainda é desconhecido, pois a investigação está em fase inicial.

A Universidade Emory informou, em uma publicação na rede social X, que a ordem de confinamento no campus havia sido suspensa, mas pediu que as pessoas evitassem a área.

O campus principal da Emory, o Hospital Universitário Emory e o CDC ficam em uma região arborizada e de alto padrão no nordeste de Atlanta. A área costuma ter trânsito intenso e difícil acesso, mas na sexta-feira o movimento de veículos estava baixo.

