Touro quebra barreira e gera pânico ao fugir de recinto na Espanha; vídeo

Animal conseguiu fugir de um recinto e lançou o pânico entre a multidão presente nos festejos em Alcaçá del Júcar. Três pessoas ficaram feridas no incidente e foram transportadas para o hospital.

© Reprodução X PerdigueroASP

© Reprodução X PerdigueroASP

Notícias ao Minuto Brasil
09/08/2025 13:18 ‧ há 19 minutos por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

Espanha

Um touro conseguiu quebrar as barreiras de um recinto em Alcalá del Júcar, Albacete, Espanha, na sexta-feira, atingindo várias pessoas que estavam no local.

 

Do incidente, resultaram pelo menos três feridos — dois homens, de 66 e 50 anos, e uma mulher, de 36 — segundo informações oficiais dos serviços de emergência, que esclareceram que os ferimentos não foram causados pelas chifradas do animal.

Os feridos foram levados de ambulância para o Hospital Geral Universitário de Albacete, de acordo com a mesma fonte.

O ataque aconteceu durante o encerramento das festividades taurinas daquele município espanhol.

Nas redes sociais, circularam vários vídeos do ocorrido, incluindo um que pode ser visto na galeria acima. Nas imagens, é possível ver várias pessoas correndo à frente de dois touros, até que um deles colide com as barreiras do recinto fechado. Após destruir as barreiras, o animal provocou pânico e atingiu várias pessoas. Alguns espectadores se uniram para impedir que o outro touro escapasse, enquanto o animal que quebrou as barreiras foi contido, por alguns momentos, por uma pessoa que o segurou pelo rabo.

Leia Também: Tiroteio deixa três feridos na Times Square em Nova York

