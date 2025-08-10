Assaltantes esvaziam loja e levam 40 mil reais em bonecos Labubu

© onestopsaless/ Instagram

10/08/2025 07:06 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Um grupo assaltou uma loja no condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, e levou bonecos Labubu avaliados em sete mil dólares (cerca de seis mil euros).

Nas redes sociais da loja, localizada em La Puente, os proprietários informaram que o assalto aconteceu por volta de 1h30 da madrugada de quarta-feira (horário local).

Na mesma publicação, a loja relatou que os assaltantes, estimados em quatro pessoas, levaram todo o estoque disponível e deixaram o local destruído.

Também foi divulgado um vídeo que mostra o momento em que os criminosos, usando máscaras, levaram toda a coleção.

Segundo autoridades citadas pela Associated Press, os suspeitos usaram um Toyota Tacoma para fugir. O veículo foi recuperado em seguida. O Departamento de Investigação do Condado de Los Angeles está apurando o caso, mas ainda não divulgou mais detalhes.

“Ainda estamos em choque”, disseram os donos da loja nas redes sociais, pedindo que qualquer pessoa com informações sobre o crime entre em contato.

Os bonecos foram criados pela artista Kasing Lung em 2015. Atualmente, a marca Pop Mart é responsável pela comercialização, e eles são usados como acessórios em bolsas, mochilas e carteiras.

