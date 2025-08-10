Notícias ao Minuto
Tromba d'água se forma à 'beira' de Havana; imagens em Cuba impressionam

O momento em que a tromba de água 'convivia' ao largo da capital cubana, Havana, foi registado em fotografias e vídeos, que pode ver abaixo - tanto na galeria, como ao longo do texto.

Tromba d'água se forma à 'beira' de Havana; imagens em Cuba impressionam
© Juventud Técnica/ X (antigo Twitter)

© Juventud Técnica/ X (antigo Twitter)

Notícias ao Minuto Brasil
10/08/2025 07:29 ‧ há 56 minutos por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

Cuba

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento assustador em que uma tromba d'água deixou a população de Havana, em Cuba, surpreendida.

 

Nas imagens, que pode ver abaixo e também na galeria acima, é possível ver a grande dimensão deste fenômeno, que são, normalmente, semelhantes a uma nuvem em forma de funil e costumam ser mais fracas do que os ciclones ou tornados em terra.

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, este fenômeno também não aspira a água do rio ou mar onde acontece, com a água vista na nuvem em forma de funil sendo apenas gotas de água formadas pela condensação.

Segundo a imprensa cubana, não houve feridos ou danos materiais.

Veja o vídeo na galeria acima.

