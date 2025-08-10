Tromba d'água se forma à 'beira' de Havana; imagens em Cuba impressionam

© Juventud Técnica/ X (antigo Twitter)

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento assustador em que uma tromba d'água deixou a população de Havana, em Cuba, surpreendida.

Nas imagens, que pode ver abaixo e também na galeria acima, é possível ver a grande dimensão deste fenômeno, que são, normalmente, semelhantes a uma nuvem em forma de funil e costumam ser mais fracas do que os ciclones ou tornados em terra.

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, este fenômeno também não aspira a água do rio ou mar onde acontece, com a água vista na nuvem em forma de funil sendo apenas gotas de água formadas pela condensação.

Segundo a imprensa cubana, não houve feridos ou danos materiais.

Veja o vídeo na galeria acima.

Leia Também: Cantora Lee Min, da dupla coreana 'As One', morreu aos 46 anos