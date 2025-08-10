Corpo de montanhista sumido há 28 anos é achado mumificado

© Reprodução

O corpo de um montanhista que estava desaparecido havia 28 anos foi encontrado na última sexta-feira (1º) em uma geleira no vale do Coistão, no Paquistão, próximo à fronteira com o Afeganistão. O cadáver, identificado como sendo de Naseeruddin, e as roupas que ele vestia estavam surpreendentemente bem preservados, resultado das condições extremas e do frio intenso.

Segundo autoridades locais, o derretimento anormal da geleira durante o verão no Hemisfério Norte contribuiu para que o corpo viesse à tona. Especialistas destacam que a descoberta evidencia como as mudanças climáticas têm acelerado o derretimento das geleiras da região, que nos últimos anos têm recebido menos neve, ficando mais expostas à luz solar direta.

A descoberta foi feita por um pastor identificado como Omar Khan. Ele relatou que encontrou o corpo durante uma caminhada na região montanhosa e, ao se aproximar, percebeu que o homem estava praticamente mumificado. “O que vi foi inacreditável. O corpo estava intacto. As roupas nem sequer estavam rasgadas”, disse Khan em entrevista à BBC.

Equipes policiais que foram até o local encontraram com o corpo um documento de identidade, confirmando que se tratava de Naseeruddin. O homem havia desaparecido em junho de 1997, quando, de acordo com registros da época, caiu em uma fenda de geleira durante uma tempestade de neve. Ele tinha esposa e dois filhos.

De acordo com as autoridades, as condições dentro da geleira — falta de oxigênio, temperaturas extremamente baixas e baixa umidade — criaram o ambiente perfeito para a preservação do corpo. Essas características impediram que o cadáver sofresse decomposição acelerada e também preservaram as roupas que ele usava no dia do acidente.

O desaparecimento ocorreu quando Naseeruddin viajava a cavalo na companhia de seu irmão, Kathiruddin. Naquele dia, segundo informações da polícia, uma discussão familiar teria levado os dois a deixarem a casa onde viviam. Durante o trajeto, a tempestade surpreendeu os irmãos e, em meio à nevasca, Naseeruddin teria caído na fenda.

Após a confirmação da identidade, moradores locais começaram a relatar lembranças e informações sobre o montanhista à polícia, ajudando a reconstruir os últimos momentos antes de seu desaparecimento.

Kathiruddin está retornando ao vale para recolher os restos mortais do irmão. A família ainda avalia se o corpo será enterrado nas próprias montanhas ou levado de volta à terra natal para a cerimônia fúnebre.

