O que são os minerais de terras raras e seus usos

As recentes negociações entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, evidenciaram o grande interesse do líder americano pelos vastos recursos naturais da Ucrânia, particularmente seus depósitos de minerais de terras raras. Esses elementos são essenciais para uma ampla gama de indústrias e tecnologias avançadas, tornando-os um ativo altamente valioso. Dada sua importância, não é surpresa que garantir o acesso a esses recursos tenha sido um ponto-chave nas exigências de acordo.

Nesta galeria, analisamos mais de perto os minerais de terras raras e exploramos suas aplicações práticas em diversos campos. Clique para saber mais.

