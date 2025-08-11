Austrália anuncia que vai reconhecer Estado da Palestina em setembro

© Lusa

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, anunciou hoje que reconhecerá o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, prevista para setembro, em iniciativa semelhante à adotada por países como França e Reino Unido.

“A solução de dois Estados é a melhor esperança da humanidade para romper o ciclo de violência no Oriente Médio e encerrar o conflito, o sofrimento e a fome em Gaza”, declarou Albanese em entrevista coletiva transmitida pela emissora pública ABC.

A decisão foi tomada nesta manhã, durante reunião do Conselho de Ministros em Camberra, após críticas a Israel pelos planos anunciados pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupar a cidade de Gaza.

“A situação em Gaza superou os piores temores do mundo. Muitas vidas inocentes foram perdidas. O governo israelense continua desrespeitando o direito internacional e negando ajuda, alimentos e água suficientes a pessoas desesperadas (...). Trata-se de muito mais do que traçar uma linha no mapa é lançar uma boia de salvação à legalidade de Gaza”, afirmou Albanese.

O premiê australiano contou que, nas últimas semanas, discutiu o tema com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, entre outros líderes que também anunciaram que reconhecerão a Palestina.

Antes das declarações de Albanese, Netanyahu havia criticado, no domingo, as iniciativas de várias nações nesse sentido, chamando-as de “vergonhosas”.

“Deixamos claro que reconheceríamos a Palestina quando isso fosse a melhor forma de impulsionar a paz. Setembro é o momento. É quando o mundo diz que isso já durou demais. É quando o mundo diz que o sofrimento, a morte e a destruição precisam acabar”, declarou a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong.

O governo australiano já manifestou diversas vezes preocupação com a divisão gerada na sociedade do país em consequência da guerra em Gaza, e criou dois cargos especiais para combater o crescente antissemitismo e a islamofobia na nação.