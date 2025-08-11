Pré-candidato à Presidência da Colômbia Miguel Uribe morre após atentado

© Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images

O senador colombiano e pré-candidato à Presidência Miguel Uribe Turbay morreu nesta segunda-feira (11), após passar dois meses internado em decorrência de um atentado sofrido em junho.



Aos 39 anos, Uribe disputava as eleições presidenciais marcadas para maio de 2026 quando foi baleado durante um evento de campanha em Bogotá. Ele discursava na zona oeste da capital quando tiros foram disparados. O político foi atingido por dois disparos na cabeça e um na perna.

Desde o ataque, estava internado na Fundação Santa Fé de Bogotá. No último sábado, seu quadro clínico se agravou após uma hemorragia no sistema nervoso central. Submetido a cirurgia, não resistiu.

De acordo com a Procuradoria colombiana, o autor dos disparos seria um adolescente de 15 anos, preso no local com uma pistola Glock calibre 9mm.

O caso foi classificado pelo governo como atentado, recebendo condenação de autoridades dentro e fora do país. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, atribuiu o crime à “retórica violenta de esquerda” e pediu ao presidente Gustavo Petro que reduza o tom dos discursos e garanta a segurança de representantes públicos.

O embaixador da União Europeia na Colômbia, Gilles Bertrand, também repudiou o ataque, defendendo a identificação dos autores intelectuais e afirmando que “a violência é o inimigo mortal da democracia”.

A morte de Uribe gerou uma nova onda de solidariedade, com manifestações vindas de países latino-americanos, organizações internacionais e representantes diplomáticos.

A esposa do senador, Claudia Tarazona, confirmou a morte em publicação no Instagram. “Você sempre será o amor da minha vida. Obrigada por uma vida cheia de amor, obrigada por ser um pai para as meninas, o melhor pai para o Alejandro”, escreveu.