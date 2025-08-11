Zelensky pede a Trump para não ceder a exigências de Putin

© Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Nesta segunda-feira (11), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu para Donald Trump que não ceda às exigências de Vladimir Putin, antes da cimeira prevista para sexta-feira entre o russo e o norte-americano no Alasca.

A Ucrânia teme que a reunião, atualmente agendada sem a participação de Zelensky, possa resultar em um acordo que a obrigue a ceder partes do seu território à Rússia.

"A Rússia recusa-se a parar os massacres e, por isso, não deve receber quaisquer recompensas ou vantagens. E esta não é apenas uma posição moral, é uma posição racional", afirmou Zelensky nas redes sociais.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se hoje de emergência para se organizarem antes da reunião entre Trump e Putin, entre receios de que qualquer acordo alcançado sem a Ucrânia force compromissos inaceitáveis.

Trump, que prometeu resolver o conflito ucraniano em 24 horas após o regresso à Presidência dos EUA, tem-se mostrado cada vez mais impaciente nas últimas semanas, uma vez que a Rússia intensificou os bombardeamentos contra a Ucrânia nos últimos meses.

O Ministério da Defesa russo reivindicou hoje a responsabilidade pela conquista de uma nova localidade, Fedorivka, na região ucraniana de Donetsk (leste).

Está situada a nordeste de Pokrovsk e Myrnograd, ameaçadas de cerco devido ao avanço constante das tropas russas na região há mais de um mês.

Os serviços de segurança ucranianos (SBU) disseram à AFP que atingiram nas últimas horas uma fábrica que produzia componentes para mísseis de cruzeiro na região russa de Nizhny Novgorod, 400 quilômetros a leste de Moscou.

O SBU afirmou que pelo menos quatro 'drones' de longo alcance "atingiram a fábrica".

As autoridades russas disseram que três pessoas foram mortas durante os ataques ucranianos contra complexos industriais em Nizhny Novgorod e em Tula, cerca de 190 quilômetros a sul de Moscou.

A guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa do país vizinho em fevereiro de 2022, já deixou milhares de mortos nos dois lados, segundo várias fontes, incluindo a ONU, embora se desconheça o número exato.

O conflito mergulhou a Europa naquela que foi considerada como a maior crise de segurança no continente desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).