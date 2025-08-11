Secretário da Defesa dos EUA diz que 'mulheres não deviam votar'

© Getty Images

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, compartilhou recentemente um vídeo de vários pastores evangélicos defendendo que as mulheres não deveriam votar.

As imagens fazem parte de uma matéria realizada pela CNN e que o governante decidiu compartilhar na sua conta no X [ex-Twitter]. Nelas, Doug Wilson, um pastor nacionalista cristão, diz que ambiciona transformar os Estados Unidos em uma "nação cristã". O religioso, que tem uma relação próxima com o responsável da defesa dos EUA, afirma ainda "que gostava de viver um mundo católico" e defende que os homens são dominantes e as mulheres os devem servir.

"As mulheres são o tipo de pessoas de onde outras pessoas saem de dentro. Não é preciso nenhum talento para nos reproduzirmos biologicamente", disse, defendendo que as mulheres são as chefes executivas das suas casas.

Na mesma reportagem, outros pastores, defendem que as mulheres não deveriam votar e que votar deveria ser uma decisão feita em família.

All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 8, 2025

A publicação de Hegseth acontece em um momento em que o governo de Trump intensifica os esforços para promover o nacionalismo cristão, recorda o The Guardian.

As imagens compartilhadas levaram a que o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, se pronunciasse sobre o assunto, lembrando que o secretário da Defesa é um membro orgulhoso de uma igreja afiliada à CREC. "O secretário aprecia muito dos escritos e ensinamentos do Sr. Wilson", afirmou este responsável.

Veterano do Iraque e do Afeganistão, Pete Hegseth, de 44 anos, é conhecido por defender políticas radicais como a militarização da fronteira com o México e restrições a mulheres e pessoas transexuais no exército norte-americano.

Recorde-se que o homem é conhecido por ter organizado várias reuniões cristãs no Pentágono, durante a hora de trabalho.