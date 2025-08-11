Notícias ao Minuto
Governo brasileiro lamenta morte do senador colombiano Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, foi baleado durante ato de campanha em Bogotá, em junho, e passou dois meses internado

© Getty Images

Agência Brasil
11/08/2025 22:23 ‧ há 1 hora por Agência Brasil

Mundo

Colômbia

O governo brasileiro lamentou, na tarde desta segunda-feira (11), a morte do senador colombiano Miguel Uribe Turbay, em Bogotá, em decorrência de ataque sofrido em 7 de junho.  

 

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que recebeu a notícia "com profundo pesar".

"Ao reiterar repúdio veemente a qualquer forma de violência política, o governo brasileiro transmite sinceras condolências à família do Senador e manifesta solidariedade ao Governo e ao povo da Colômbia." 

Atentado

Uribe Turbay era pré-candidato à presidência da Colômbia e participava de um evento político em Bogotá, há dois meses, quando foi atingido por dois tiros na cabeça, disparados por um adolescente de 15 anos.

O atentado mobilizou a opinião pública da Colômbia, país marcado por um longo histórico de violência política com sucessivos atentados ao longo das décadas contra lideranças políticas, populares e sindicais.

Turbay era neto de Julio César Turbay, presidente da Colômbia pelo Partido Liberal entre 1978 e 1982. 

As investigações sobre o atentado continuam. Até o momento cinco pessoas já foram presas por suspeita de relação com o crime.

