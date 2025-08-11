Emirates vai impedir uso de power bank em voos a partir de outubro

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A companhia aérea Emirates vai impedir que power banks sejam carregados nas tomadas a bordo e que deem carga em aparelhos.

A partir de outubro, companhia vai permitir que cada passageiro porte apenas um power bank a bordo, mas seu uso é proibido. Logo, não é possível usar a tomada do avião para carregá-lo nem utilizar o aparelho para dar carga em um telefone.

Companhia permite que passageiro porte apenas um power bank com menos de 100 Wh e não pode ficar no bagageiro. Em seu site, a Emirates informa que ele precisa ficar no "bolso" do assento à frente do passageiro.

Razão para proibição do uso foi a "crescente alta de incidentes envolvendo power banks nos últimos anos". A companhia cita que decisão foi baseada na redução de riscos durante voos. Recentemente, em voo entre São Paulo e Amsterdã (Holanda), um power bank causou um pequeno incêndio, que foi logo controlado.

"Colocar power banks em locais acessíveis assegura que em um raro incidente de incêndio, a tripulação consiga rapidamente extinguir o fogo", afirma a Emirates, em comunicado em seu site.

Explosão ou incêndio de power banks ocorre devido à fuga térmica. Isso ocorre quando a bateria fica sobrecarregada ou é danificada. Neste processo, o sistema excede sua capacidade de dissipar o calor. Além de explosão ou incêndio, é possível que haja liberação de gases tóxicos.

O QUE FAZER PARA EVITAR EXPLOSÕES DE POWER BANKS

- Procure usar carregadores portáteis de procedência que tenham selo de homologação da Anatel;

- Não deixe seu carregador portátil em locais quentes;

- Evite sobrecarregar o power bank -nem todos os modelos têm travas contra sobrecarga;

- Tenha cuidado com danos físicos ao aparelho -como quedas, amassos ou perfurações;

- Observe sinais de alerta, como aquecimento, odores ou vazamento de líquidos;

- Não está utilizando? Não deixe-o conectado sem uso ativo.