Trump nomeia conservador para gabinete de Estatísticas do Trabalho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o economista conservador E.J. Antoni para comandar o Gabinete de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês), um mês após a demissão da ex-diretora Erika McEntarfer.

O anúncio foi feito por Trump na segunda-feira (11) pela rede social Truth Social. “Tenho o prazer de anunciar que estou nomeando o muito respeitado economista Dr. E.J. Antoni como o próximo comissário do Gabinete de Estatísticas do Trabalho”, escreveu.

McEntarfer, indicada pelo ex-presidente democrata Joe Biden, era responsável pela divulgação dos dados de desemprego. Ela foi demitida depois de publicar um relatório que registrou “dados negativos na criação de empregos” em julho, mês em que o BLS apontou aumento de 0,1 ponto percentual na taxa de desemprego, para 4,2%, e a criação de cerca de 73 mil postos de trabalho.

O BLS revisa periodicamente seus números, mas as últimas correções chamaram atenção: os dados de maio e junho foram ajustados para baixo, com a retirada de 258 mil vagas, a maior revisão negativa desde a pandemia. A decisão de Trump gerou críticas de economistas de diferentes espectros políticos, que saíram em defesa de McEntarfer e da independência do órgão, historicamente livre de influência política.

Antoni, que vinha criticando publicamente as estatísticas de emprego, foi defendido para o cargo por Steve Bannon, ex-conselheiro sênior de Trump, que o descreveu como “o homem perfeito no momento perfeito para comandar o BLS”. O economista já havia declarado que a ausência de um indicado de Trump à frente da agência era “parte da razão” para problemas nos dados.

Até então economista-chefe da conservadora Heritage Foundation, Antoni participou do Projeto 2025, que delineou propostas de políticas públicas para uma futura administração republicana, com foco em livre iniciativa, governo limitado, valores tradicionais e defesa nacional.

A nomeação ainda precisa ser confirmada pelo Senado, onde os republicanos têm maioria de 53 a 47. Segundo Trump, Antoni garantirá que “os números publicados sejam honestos e precisos” e fará “um trabalho incrível” no comando do BLS.