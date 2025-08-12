Após críticas às tarifas, Trump chama economista Nobel de “vagabundo”

© Al Drago/Bloomberg via Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou o economista e vencedor do Prêmio Nobel, Paul Krugman, após críticas ao regime de tarifas de sua administração.

Na rede Truth Social, Trump escreveu que Krugman, colunista do New York Times, “tem previsto pessimismo e desânimo desde minha primeira eleição em 2016” e que “tem estado enganado por anos”. Segundo ele, “todos os mercados atingiram novos picos e agora estão mais altos do que nunca”. O republicano ainda afirmou que “as pessoas ficaram de fora do melhor mercado da história por causa deste vagabundo desequilibrado” e sugeriu que processassem o economista.

A publicação foi uma resposta às declarações de Krugman, que afirmou que as tarifas impostas por Trump eram “claramente ilegais” e que “a guerra comercial de Trump deve ser vista como parte de um pacote de políticas que equivale a uma guerra de classes”.

As tarifas comerciais defendidas pelo presidente começaram a valer em 7 de agosto, por ordem executiva. O decreto determina que alguns parceiros comerciais dos EUA concordaram ou estão próximos de concordar com compromissos comerciais e de segurança, mas aponta que outros, mesmo após negociações, propuseram condições insuficientes para corrigir desequilíbrios nas relações comerciais ou para se alinhar de forma adequada aos EUA em questões econômicas e de segurança nacional.

Para países com os quais os EUA mantêm superávit, permanece em vigor a taxa de 10% anunciada em 2 de abril, quando foi apresentada a primeira lista completa de tarifas.

Em resposta aos insultos, Krugman ironizou dizendo estar “lisonjeado” e que adicionaria o comentário de Trump ao seu perfil.





