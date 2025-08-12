Autoridades lançam aviso sobre 'marca barata' do Labubu

© Getty

É uma 'febre' que está marcando este ano para os mais novos (e não só). Os Labubu são bonecos de aspecto assustador, que muitas crianças e jovens ostentam orgulhosamente, colocando-os nas suas malas, carteiras ou até à cintura.

Os bonecos ganharam tanta popularidade que muitos fãs se deparam com as 'prateleiras vazias' quando vão à sua procura, acabando por isso por recorrer para as suas imitações.

Os Lafufu são a versão mais barata dos primeiros e apresentam-se como uma alternativa mais barata. Porém, contêm riscos, tendo as autoridades britânicas lançado um aviso sobre o assunto.

Segundo as autoridades, os Lafufu contêm peças soltas que apresentam risco de asfixia para os mais pequenos, sendo por isso preciso especial atenção quando se procede à compra dos mesmos.

Entende-se que estas 'cópias' também não apresentam a rotulagem de segurança exigida por lei ou o nome e endereço de um fornecedor sediado no Reino Unido.

Vários produtos apreendidos também apresentavam costuras visíveis de má qualidade, com mãos ou pés que se partiam facilmente, acrescentaram.

"Como costumam ser mais baratos, podem parecer uma pechincha em comparação com as versões originais. No entanto, podem ser perigosos se não tiverem sido fabricados de acordo com a rigorosa legislação de segurança dos brinquedos", indicaram as autoridades britânicas no aviso que lançaram.

O que são os Labubu?

Os Labubu são pequenos bonecos de peluche, que parecem juntar um duende e um coelho em um só. Foram criados por Kasing Lung em 2015.

Atualmente é a marca Pop Mart que os comercializa. Os originais têm esgotado e já existem marcas fazendo réplicas. São usados em bolsas, malas e carteiras. Há quem goste de os ostentar à cintura.