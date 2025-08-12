Notícias ao Minuto
Procurar

Autoridades lançam aviso sobre 'marca barata' do Labubu

Entidade britânica detetou riscos para os mais novos e emitiu um aviso para os cuidados que se deve ter com os Lafufu, marca que imita os famosos Labubu

Autoridades lançam aviso sobre 'marca barata' do Labubu

© Getty

Rafael Damas
12/08/2025 14:12 ‧ há 22 minutos por Rafael Damas

Mundo

Moda

É uma 'febre' que está marcando este ano para os mais novos (e não só). Os Labubu são bonecos de aspecto assustador, que muitas crianças e jovens ostentam orgulhosamente, colocando-os nas suas malas, carteiras ou até à cintura.

 

Os bonecos ganharam tanta popularidade que muitos fãs se deparam com as 'prateleiras vazias' quando vão à sua procura, acabando por isso por recorrer  para as suas  imitações.

Os Lafufu são a versão mais barata dos primeiros e apresentam-se como uma alternativa mais barata. Porém, contêm riscos, tendo as autoridades britânicas lançado um aviso sobre o assunto.

Segundo as autoridades, os Lafufu contêm peças soltas que apresentam risco de asfixia para os mais pequenos, sendo por isso preciso especial atenção quando se procede à compra dos mesmos.

Entende-se que estas 'cópias' também não apresentam a rotulagem de segurança exigida por lei ou o nome e endereço de um fornecedor sediado no Reino Unido.

Vários produtos apreendidos também apresentavam costuras visíveis de má qualidade, com mãos ou pés que se partiam facilmente, acrescentaram. 

"Como costumam ser mais baratos, podem parecer uma pechincha em comparação com as versões originais. No entanto, podem ser perigosos se não tiverem sido fabricados de acordo com a rigorosa legislação de segurança dos brinquedos", indicaram as autoridades britânicas no aviso que lançaram.

O que são os Labubu?

Os Labubu são pequenos bonecos de peluche, que parecem juntar um duende e um coelho em um só. Foram criados por Kasing Lung em 2015.

Atualmente é a marca Pop Mart que os comercializa. Os originais têm esgotado e já existem marcas fazendo réplicas. São usados em bolsas, malas e carteiras. Há quem goste de os ostentar à cintura.

Assaltantes esvaziam loja e levam 40 mil reais em bonecos Labubu

Assaltantes esvaziam loja e levam 40 mil reais em bonecos Labubu

Um grupo de quatro assaltantes levou todos os bonecos Labubu que uma loja, em La Puente, no estado norte-americano da Califórnia, tinha para vender. Os donos estão "em choque" e as autoridades procuram os suspeitos.

Notícias ao Minuto Brasil | 07:06 - 10/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você