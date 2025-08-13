Notícias ao Minuto
Queda de raio causa explosão na Carolina do Sul nos EUA; veja

Raio atingiu uma estrada em Mount Pleasant, na Carolina do Sul, provocando explosão, queda de cabos de alta tensão e apagão em diversos pontos da cidade. A polícia precisou controlar o tráfego por horas até a concessionária restabelecer o fornecimento de energia

Queda de raio causa explosão na Carolina do Sul nos EUA; veja Vídeo
13/08/2025 05:50 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

EUA

Um raio atingiu uma estrada em Mount Pleasant, na Carolina do Sul, na manhã de segunda-feira, 11 de agosto, provocando uma explosão e interrompendo o fornecimento de energia elétrica na região.

 

O impacto foi registrado por uma câmera instalada em um carro da polícia local, por volta das 11h (horário local), e divulgado na rede social X. Na publicação, a corporação descreveu o episódio como “animação demais para uma segunda-feira”.

As imagens mostram o instante em que o raio atinge o local, seguido por uma coluna de chamas e uma pequena explosão. Cabos de alta tensão ao longo da via, que estava com tráfego, se romperam e caíram, causando cortes de energia em diversos pontos da cidade.

Com o apagão, semáforos deixaram de funcionar, e motoristas passaram a atravessar os cruzamentos com cautela.  

Veja o vídeo na nossa galeria acima.

Segundo a polícia, mais de uma dezena de agentes foram mobilizados para controlar o tráfego em sete interseções durante cerca de três horas. Ninguém ficou ferido. A concessionária Dominion Energy atuou rapidamente para restabelecer o serviço e remover os cabos caídos.

"Felizmente, ninguém ficou ferido e a Dominion Energy [empresa de eletricidade responsável] respondeu rapidamente, restaurando a eletricidade e removendo os cabos caídos na estrada", disse a polícia.

Explosão em fábrica deixa feridos e desaparecidos no Paraná

Explosão em fábrica deixa feridos e desaparecidos no Paraná

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu às 5h50 na empresa Enaex Brasil, na cidade de Quatro Barras. A área que explodiu tinha cerca de 25 m² e ficou completamente destruída. No local, formou-se uma cratera, de acordo com os Bombeiros

Folhapress com Notícias ao Minuto | 10:12 - 12/08/2025

