Queda de raio causa explosão na Carolina do Sul nos EUA; veja

Um raio atingiu uma estrada em Mount Pleasant, na Carolina do Sul, na manhã de segunda-feira, 11 de agosto, provocando uma explosão e interrompendo o fornecimento de energia elétrica na região.

O impacto foi registrado por uma câmera instalada em um carro da polícia local, por volta das 11h (horário local), e divulgado na rede social X. Na publicação, a corporação descreveu o episódio como “animação demais para uma segunda-feira”.

As imagens mostram o instante em que o raio atinge o local, seguido por uma coluna de chamas e uma pequena explosão. Cabos de alta tensão ao longo da via, que estava com tráfego, se romperam e caíram, causando cortes de energia em diversos pontos da cidade.

Com o apagão, semáforos deixaram de funcionar, e motoristas passaram a atravessar os cruzamentos com cautela.

Segundo a polícia, mais de uma dezena de agentes foram mobilizados para controlar o tráfego em sete interseções durante cerca de três horas. Ninguém ficou ferido. A concessionária Dominion Energy atuou rapidamente para restabelecer o serviço e remover os cabos caídos.

