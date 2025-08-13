Notícias ao Minuto
Trump confunde Rússia com Alasca antes de encontro com Putin

Durante coletiva sobre criminalidade em Washington, Donald Trump disse que viajaria à Rússia para se encontrar com Vladimir Putin, mas reunião será no Alasca. O encontro, previsto para 15 de agosto, deve incluir proposta de troca de territórios com a Ucrânia para encerrar o conflito

Trump confunde Rússia com Alasca antes de encontro com Putin Vídeo
Durante coletiva sobre criminalidade em Washington, Donald Trump disse que viajaria à Rússia para se encontrar com Vladimir Putin, mas reunião será no Alasca. O encontro, previsto para 15 de agosto, deve incluir proposta de troca de territórios com a Ucrânia para encerrar o conflito

13/08/2025 06:20 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confundiu a Rússia com o Alasca território norte-americano que já pertenceu ao Império Russo dias antes de seu encontro com o presidente russo, Vladimir Putin.

Na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca sobre criminalidade em Washington, D.C., Trump falou sobre planos para mobilizar a Guarda Nacional e colocar a polícia local sob controle federal. Ele lamentou ter de abordar “o quão insegura” está a capital norte-americana.

“Esta é uma emergência trágica e é constrangedor para mim estar aqui”, declarou o presidente, ao lado da procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, do secretário de Defesa, Pete Hegseth, e da recém-confirmada procuradora de Washington, D.C., Jeanine Pirro.

“Sabem, vou ver Putin. Vou à Rússia na sexta-feira. Não gosto de estar aqui, falando sobre o quão insegura, suja e repugnante está esta outrora bela capital”, afirmou. No entanto, Trump não irá à Rússia, mas sim ao Alasca, que foi território russo até 1867, quando foi vendido aos EUA por 7,2 milhões de dólares. O estado tornou-se o 49º do país em 1959.

Na semana passada, o próprio presidente anunciou na Truth Social que o “tão aguardado encontro” com Putin será na sexta-feira, 15 de agosto de 2025, “no grande estado do Alasca”.

O presidente dos Estados Unidos compartilhou a informação na sua rede social, a 'Truth Social', dizendo que "o tão aguardado encontro" vai acontecer na "sexta-feira, 15 de agosto de 2025, no grande estado do Alasca".

Notícias ao Minuto Brasil | 06:16 - 09/08/2025

Nesta terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que a reunião será em Anchorage, maior cidade do estado. Ao ser questionada sobre a confusão de Trump, afirmou que “talvez existam planos para Trump ir à Rússia no futuro”.

Segundo o presidente, um dos temas que deve estar na pauta é uma proposta de troca de territórios com a Ucrânia, como tentativa de encerrar o conflito iniciado em fevereiro de 2022.

O último encontro entre um presidente dos EUA e o líder russo ocorreu em junho de 2021, em Genebra, reunindo Joe Biden e Putin, menos de um ano antes da invasão russa à Ucrânia.

Pode ver, na galeria acima, o momento em que Donald Trump 'troca' a Rússia com o Alasca.

Trump anunciou um encontro com Putin na sexta passada (8), dia em que expirou o prazo que havia dado para o líder russo para topar uma trégua

Folhapress | 16:36 - 11/08/2025

 

