Trump confunde Rússia com Alasca antes de encontro com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confundiu a Rússia com o Alasca território norte-americano que já pertenceu ao Império Russo dias antes de seu encontro com o presidente russo, Vladimir Putin.
Na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca sobre criminalidade em Washington, D.C., Trump falou sobre planos para mobilizar a Guarda Nacional e colocar a polícia local sob controle federal. Ele lamentou ter de abordar “o quão insegura” está a capital norte-americana.
“Esta é uma emergência trágica e é constrangedor para mim estar aqui”, declarou o presidente, ao lado da procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, do secretário de Defesa, Pete Hegseth, e da recém-confirmada procuradora de Washington, D.C., Jeanine Pirro.
“Sabem, vou ver Putin. Vou à Rússia na sexta-feira. Não gosto de estar aqui, falando sobre o quão insegura, suja e repugnante está esta outrora bela capital”, afirmou. No entanto, Trump não irá à Rússia, mas sim ao Alasca, que foi território russo até 1867, quando foi vendido aos EUA por 7,2 milhões de dólares. O estado tornou-se o 49º do país em 1959.
Na semana passada, o próprio presidente anunciou na Truth Social que o “tão aguardado encontro” com Putin será na sexta-feira, 15 de agosto de 2025, “no grande estado do Alasca”.
Nesta terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que a reunião será em Anchorage, maior cidade do estado. Ao ser questionada sobre a confusão de Trump, afirmou que “talvez existam planos para Trump ir à Rússia no futuro”.
MAJOR BREAKING: Karoline Leavitt just confirmed Trump had a mental lapse when he bizarrely claimed he was “going to see Putin in Russia” - while talking about ALASKA.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 12, 2025
Even his own team is struggling to explain his obvious decline.
pic.twitter.com/LkP482qmLk
Segundo o presidente, um dos temas que deve estar na pauta é uma proposta de troca de territórios com a Ucrânia, como tentativa de encerrar o conflito iniciado em fevereiro de 2022.
O último encontro entre um presidente dos EUA e o líder russo ocorreu em junho de 2021, em Genebra, reunindo Joe Biden e Putin, menos de um ano antes da invasão russa à Ucrânia.
Pode ver, na galeria acima, o momento em que Donald Trump 'troca' a Rússia com o Alasca.