Líder norte-coreano dá "apoio total" a Putin e quer reforçar cooperação

O líder da Coreia do Norte manifestou "apoio total" ao Presidente russo e ambos concordaram reforçar a cooperação bilateral, disse a agência de notícias oficial KCNA em uma inédita divulgação sobre discussões de Kim Jong-un

13/08/2025 12:00 ‧ há 4 horas por null

Mundo

Diplomacia

A poucos dias da cimeira dos Presidentes russo e norte-americano sobre o conflito na Ucrânia, os aliados Kim Jong-un e Vladimir Putin mantiveram na terça-feira conversas por telefone, como já tinha divulgado o Kremlin.

 

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) adiantou que Kim "expressou a firme convicção de que a República Popular Democrática da Coreia [nome oficial da Coreia do Norte] permanecerá sempre fiel ao espírito do tratado com a Rússia e apoiará totalmente todas as medidas a tomar pela liderança russa no futuro".

O despacho da KCNA foi, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o primeiro em que o regime divulgou detalhes sobre conversas telefônicas de Kim Jong-un com um líder estrangeiro.

Tal como o Kremlin já havia referido, a KCNA salientou que Putin elogiou o apoio prestado pela Coreia do Norte às forças russas no conflito com a Ucrânia.

Em particular, disse a KCNA, o Presidente russo mencionou "o heroísmo e o espírito de sacrifício demonstrados" pelas tropas norte-coreanas "na libertação de Kursk", província russa que tinha sido parcialmente ocupada pela Ucrânia.

Saudando a parceria estratégica "em todas as áreas" assinada em 2024, incluindo um pacto de defesa mútua, os dois líderes "confirmaram a sua disponibilidade para reforçar a cooperação no futuro", apontou a KCNA.

De acordo com uma nota da presidência russa, Putin "compartilhou informações com [o líder norte-coreano] Kim Jong-un no contexto das próximas negociações com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump".

Antes do encontro com Putin, na sexta-feira, no Alasca, Trump já indicou que em cima da mesa deverá constar uma proposta de troca de territórios, numa tentativa de colocar fim ao conflito iniciado em fevereiro de 2022.

A Coreia do Norte tem fornecido efetivos militares, armamento e munições para o esforço de guerra russo na Ucrânia, desencadeado com a invasão de há três anos e meio.

Além de milhares de soldados envolvidos em operações de combate, particularmente na região russa de Kursk, Pyongyang forneceu grandes quantidades de projéteis de artilharia, foguetes e mísseis balísticos, segundo o centro de investigação norte-americano Atlantic Council.

Em troca deste apoio, a Coreia do Norte está a receber de Moscou apoio alimentar, energia e tecnologia militar, o que poderá ajudar a modernizar as forças armadas, incluindo os programas nuclear e de mísseis, adiantou a mesma fonte.

