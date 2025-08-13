Homem teria captado OVNI enquanto filmava cão pegando frisbee

© X/SOCIETAL_MEDIA

13/08/2025 14:10 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Um britânico afirma ter registrado um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) enquanto brincava com seu cachorro em uma colina, no Reino Unido.

A alegação é acompanhada de um vídeo que, nos últimos dias, se tornou viral.

Nas imagens, Andrew Clifton, de 40 anos, aparece lançando um disco voador (frisbee) para seu cachorro Dash. O animal, da raça labrador, corre para pegar o brinquedo no momento em que algo misterioso surge no céu.

As imagens não são muito claras, e foi necessário reduzi-las em velocidade para que a presença do suposto OVNI pudesse ser percebida pela maioria das pessoas, como é possível ver na galeria acima.

Assim, é possível notar um objeto de formato cilíndrico, parecido com um míssil, atravessando o céu.

O vídeo foi compartilhado em um grupo do Facebook dedicado a avistamentos de OVNIs e, embora muitos acreditem se tratar de fato de um objeto extraterrestre, o próprio autor do registro defende que provavelmente seja um projétil militar de alta tecnologia.

O New York Post, por sua vez, lembra que, próximo ao local do avistamento, existe uma base da Força Aérea Britânica.

Leia Também: 3 dicas para economizar espaço no Google Fotos e evitar excluir arquivos