Notícias ao Minuto
Procurar

Homem teria captado OVNI enquanto filmava cão pegando frisbee

Um homem teria filmado um OVNI enquanto brincava com o seu cão numa colina, no Reino Unido. O vídeo do momento teve de ser editado para se detectar a presença deste objeto nas imagens.

Homem teria captado OVNI enquanto filmava cão pegando frisbee Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Ex diz que terminou com Halle Berry porque ela não fazia comida e faxina

Ex diz que terminou com Halle Berry porque ela não fazia comida e faxina

Sem acordo, Câmara não pauta foro privilegiado nem anistia a 8/1

Sem acordo, Câmara não pauta foro privilegiado nem anistia a 8/1

Lula sanciona isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos

Lula sanciona isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Homem teria captado OVNI enquanto filmava cão pegando frisbee

Um homem teria filmado um OVNI enquanto brincava com o seu cão numa colina, no Reino Unido. O vídeo do momento teve de ser editado para se detectar a presença deste objeto nas imagens.

© X/SOCIETAL_MEDIA

© X/SOCIETAL_MEDIA

Notícias ao Minuto Brasil
13/08/2025 14:10 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

OVNI

Um britânico afirma ter registrado um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) enquanto brincava com seu cachorro em uma colina, no Reino Unido.

 

A alegação é acompanhada de um vídeo que, nos últimos dias, se tornou viral.

Nas imagens, Andrew Clifton, de 40 anos, aparece lançando um disco voador (frisbee) para seu cachorro Dash. O animal, da raça labrador, corre para pegar o brinquedo no momento em que algo misterioso surge no céu.

As imagens não são muito claras, e foi necessário reduzi-las em velocidade para que a presença do suposto OVNI pudesse ser percebida pela maioria das pessoas, como é possível ver na galeria acima.

Assim, é possível notar um objeto de formato cilíndrico, parecido com um míssil, atravessando o céu.

O vídeo foi compartilhado em um grupo do Facebook dedicado a avistamentos de OVNIs e, embora muitos acreditem se tratar de fato de um objeto extraterrestre, o próprio autor do registro defende que provavelmente seja um projétil militar de alta tecnologia.

O New York Post, por sua vez, lembra que, próximo ao local do avistamento, existe uma base da Força Aérea Britânica.

Leia Também: 3 dicas para economizar espaço no Google Fotos e evitar excluir arquivos

Partilhe a notícia

Recomendados para você