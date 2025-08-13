Rússia prepara teste de míssil nuclear misterioso no Ártico

© Contributor/Getty Images

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novas imagens de satélite sugerem que a Rússia está prestes a tentar lançar novamente um misterioso míssil de cruzeiro movido a energia nuclear, com capacidade teórica de voar indefinidamente até selecionar um alvo para sua ogiva atômica.

A veiculação da informação, inicialmente pela agência Reuters nesta quarta-feira (13), ocorre às vésperas do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. Os líderes farão sua primeira cúpula na atual gestão do republicano para discutir uma eventual trégua na Guerra da Ucrânia.

A Folha de S.Paulo ouviu de um especialista militar em Moscou que sim, preparativos têm sido relatados para um teste do 9M730 Burevestnik [nome russo para a ave marinha petrel] num local distante do Ártico, mas que dificilmente isso iria ocorrer antes de os presidentes se cumprimentarem ao vivo.

Das duas, uma. Ou a informação vazou para pressionar os russos ou exatamente o contrário, para relembrar os americanos acerca das capacidades da maior potência nuclear do planeta em número de ogivas -em termos de meios para alcançar o apocalipse atômico, Rússia e EUA empatam.

Outra teoria, talvez mais crível, é de que o teste estava programado e não irá acontecer porque a cúpula surgiu de surpresa, anunciada por Trump na sexta passada (8), após um jogo de pressão sobre o russo para atrai-lo a um cessar-fogo.

Seja como for, o histórico do Burevestnik não é encorajador para fins intimidatórios. Estima-se que os russos já fizeram ao menos 13 tipos de testes, com apenas alguns sucessos pontuais. A arma em si nunca voou.

Em 2019, uma bateria nuclear destinada ao míssil explodiu num ensaio realizado numa plataforma oceânica da estatal russa de energia atômica Rosatom e matou cinco pessoas, levando a pânico nos países nórdicos -a memória da falta de transparência no desastre de Tchernóbil, em 1986, é bastante viva na região.

Houve apenas um pico localizado de radiação, mas o temor segue. Motores nucleares em aeronaves e mísseis vêm sendo testados por russos e americanos desde a Guerra Fria, mas nunca resultaram em desenhos viáveis.

Em 2018, Putin anunciou ao mundo as suas ditas armas invencíveis, um conjunto que incluía o Burevestnik. Algumas delas já estão em uso com cargas convencionais em alvos na Ucrânia, como os mísseis hipersônicos Kinjal e Tsirkon, e outras nucleares como o intercontinental Sarmat e o planador hipersônico Avangard já em operação.

As imagens mostrando os preparos no arquipélago ártico de Novaia Zamlia, tradicional campo de provas nucleares da antiga União Soviética, foram analisadas inicialmente por Jeffrey Lewis, do Middlebury Institute of International Studies, e Decker Eleveth, do centro analítico CNA, ambos americanos.

De forma separada, eles avaliaram para a Reuters imagens desde julho da movimentação, feitas pela empresa Planet Labs, no campo de provas de Pankovo. Caminhões, helicópteros, aviões e navios associados a ensaios anteriores do míssil foram identificados, além de infraestrutura em terra.

Além disso, a Rússia fechou a circulação naval em torno da região de sábado (9) até terça (12), e há notificações de lançamento de mísseis para a aviação comercial evitar a área valendo até o dia 22.

Putin já propagandeou as supostas virtudes do míssil, mas há dúvidas na comunidade científica sobre sua viabilidade. Seja como for, ela é levada a sério pela Otan, que já tem uma designação própria e dramática para ela: SSC-X-9 Skyfall. A aliança militar ocidental tem escalado suas preparações para o que considera uma inevitável guerra futura com os russos

O próprio Trump já se referiu ao míssil, quando era presidente de primeiro mandato após o acidente de 2019, como um fato consumado, para dizer que os EUA também tinha algo parecido, só que funcional, o que nunca foi atestado.

O pouco que se sabe acerca da armas são especulações. Ela voaria bem baixo, de 25 m a 100 m, evitando radares, por tempo teoricamente ilimitado. Sua velocidade seria subsônica, como é costumeiro em mísseis de cruzeiro, que acompanham e desviam do terreno.

