Vizinhos de Hytalo Santos denunciaram menores de topless

Vizinhos de Hytalo Santos denunciaram menores de topless

Lula defende Abel, faz pedido a Neto e diz que Corinthians está uma baderna

Lula defende Abel, faz pedido a Neto e diz que Corinthians está uma baderna

Eduardo Bolsonaro vai a Washington pedir mais sanções contra o Brasil

Eduardo Bolsonaro vai a Washington pedir mais sanções contra o Brasil

Mulher indiana viraliza após acreditar que Labubu é um "Deus chinês"

O vídeo mostra indiana realizando rituais para um Labubu após acreditar que o brinquedo era uma divindade. Fenômeno viral reacende alerta sobre falsificações e riscos de versões imitadas do boneco

© Reprodução X/ Oppressor

© Reprodução X/ Oppressor

14/08/2025 06:10 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Labubu

Uma mulher na Índia viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo adorando um boneco de pelúcia Labubu, acreditando que se tratava de um “deus chinês”.

 

Segundo o India Times, no registro é possível ouvir a filha da mulher afirmar que o brinquedo representava uma divindade. Convencida, a indiana passou a realizar rituais tradicionais, oferecendo orações ao boneco. O vídeo gerou inúmeras reações online, com comentários como: “Esta é a última geração de inocência” e “Ela é inocente, é tudo o que se vê nesse vídeo”.

O Labubu é um brinquedo que se tornou febre entre crianças, adolescentes e até adultos. Criado por Kasing Lung em 2015, o boneco mistura características de um duende e um coelho, e costuma ser usado como acessório em bolsas, mochilas e até na cintura. Atualmente, é comercializado pela marca Pop Mart, mas o sucesso levou ao surgimento de réplicas.

Entre as imitações, está o Lafufu, uma versão mais barata que chamou a atenção das autoridades britânicas. Segundo alertas, esses produtos apresentam peças soltas que podem causar risco de asfixia em crianças pequenas, sendo necessário cuidado redobrado na hora da compra.

Entidade britânica detetou riscos para os mais novos e emitiu um aviso para os cuidados que se deve ter com os Lafufu, marca que imita os famosos Labubu

14:12 - 12/08/2025

