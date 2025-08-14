Mulher indiana viraliza após acreditar que Labubu é um "Deus chinês"

© Reprodução X/ Oppressor

Uma mulher na Índia viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo adorando um boneco de pelúcia Labubu, acreditando que se tratava de um “deus chinês”.

Segundo o India Times, no registro é possível ouvir a filha da mulher afirmar que o brinquedo representava uma divindade. Convencida, a indiana passou a realizar rituais tradicionais, oferecendo orações ao boneco. O vídeo gerou inúmeras reações online, com comentários como: “Esta é a última geração de inocência” e “Ela é inocente, é tudo o que se vê nesse vídeo”.

O Labubu é um brinquedo que se tornou febre entre crianças, adolescentes e até adultos. Criado por Kasing Lung em 2015, o boneco mistura características de um duende e um coelho, e costuma ser usado como acessório em bolsas, mochilas e até na cintura. Atualmente, é comercializado pela marca Pop Mart, mas o sucesso levou ao surgimento de réplicas.

Entre as imitações, está o Lafufu, uma versão mais barata que chamou a atenção das autoridades britânicas. Segundo alertas, esses produtos apresentam peças soltas que podem causar risco de asfixia em crianças pequenas, sendo necessário cuidado redobrado na hora da compra.