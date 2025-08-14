Pastores mais ricos do mundo: Brasileiros surpreendem!

Notícias ao Minuto
14/08/2025 18:11 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Mundo

Fortunas

Ser pastor não é para todos e, de fato, nem todos os homens e mulheres de Deus se tornam financeiramente bem-sucedidos. Alguns, no entanto, conseguem ganhar muito dinheiro e acumular grandes fortunas por fazer a obra de Deus. Esses pastores estão baseados principalmente nos Estados Unidos, no Brasil e em nações africanas, como Nigéria e África do Sul. Eles possuem mega igrejas com congregações enormes, têm ministérios espalhados pelo mundo, seus próprios programas de televisão e vendem milhões de livros.

Nesta galeria, você encontrará uma lista dos pastores mais bem pagos do mundo e seus patrimônios líquidos estimados. Adivinha a posição dos brasileiros? Clique e conheça-os.

