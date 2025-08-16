Notícias ao Minuto
Criminosos famosos que fugiram da prisão e desapareceram para sempre

Os criminosos mais espertos da história

16/08/2025 12:30

Mundo

Criminosos

Para cada criminoso colocado atrás das grades, parece que sempre tem outro que escapa da captura. Às vezes, apesar dos melhores esforços e colaboração das autoridades e do público, criminosos notórios ou perigosos encontram uma maneira de sumir como se fossem fumaça. Claro, antigamente era mais fácil se esconder da lei, especialmente antes do advento das câmeras ou da internet, mas algumas histórias de fugitivos de antigamente são histórias verdadeiramente notáveis de evasão e sobrevivência.

 

Clique na galeria e descubra tudo sobre alguns dos criminosos mais difíceis de encontrar da história!

